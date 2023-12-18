نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبورتينج لشبونة لـ "الزمالك" عن جدولة الغرامة: كلامكم مع المحامي (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعيش جمهور الزمالك حالة من القلق بشأن مستقبل الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل صعوبة المفاوضات مع مسؤولي سبورتينج لشبونة لتقسيط الغرامة المستحقة للنادي البرتغالي.

تفاصيل جديدة بشأن ملف سبورتينج لشبونة

وكان موقع دوت الخليج الرياضي قد انفرد بأول تعليق من مسؤولي سبورتينج لشبونة حيث رفض النادي إمكانية تقسيط الغرامة للزمالك في ظل محاولات مكثفة من جانب القلعة البيضاء لإقناع النادي البرتغالي.

من جانبه كشف مصدر داخل نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي آخر تطورات ملف المفاوضات مع إدارة الزمالك؛ لتقسيط غرامة شيكابالا.

وأوضح المصدر أن إدارة سبورتينج لشبونة البرتغالي أبلغت الزمالك بأن التواصل بشأن قضية فيفا سيكون مع محامين النادي مشيرا إلى أن محاميو النادي يعتنون بالأمر.

وعن موقف رئيس النادي علق المصدر أن نظام العمل الإداري يعود في المواقف المتعلقة بالقضايا إلى الإدارة القانونية موضحًت أن الرئيس لا يتحدث عن منصبه فهو يفوض القانونيين دائمًا.

أمل الزمالك الأخير

وتابع المصدر أن إدارة سبورتينج لشبونة أخبرت الزمالك أن كل قرارات "فيفا" من اختصاص الإدارة القانونية والقضائية وهي صاحبة الحق في نظر الأمر وإعطاء الإدارة القرار النهائي.

تواصل روي فيتوريا مع سبورتينج لشبونة

وعن حقيقة تواصل المدرب البرتغالي روي فيتوريا مع مسؤولي سبورتينج لشبونة لإقناعهم بالموافقة على تقسيط غرامة الزمالك أتم المصدر: "إطلاقا لم يحدث هذا الأمر، هل تعتقد حقا أنهم سيفعلون شيئا؟ هذا هو هراء الصحافة. في البرتغال لا أحد يتحدث عن هذا الوضع".