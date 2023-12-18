نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستديو التحليلي (مونديال السعودية).. خالد أبو غانم لـ "دوت الخليج الرياضي": الهجمة المرتدة سلاح الأهلي ضد فلومينيسي الذي يمتلك نفس أسلوب الاتحاد وجاياردو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث خالد أبو غانم، الناقد الرياضي السعودي عن مواجهة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد ساعات قليلة، في تصريحات خاصة للفجر الرياضي.

ومن المقرر أن تلعب أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- خالد أبو غانم يتحدث عن مواجهة الأهلي وفلومينينسي

وصرح الناقد الرياضي السعودي قائلا:" أتوقع أن الأهلي سيتسيد مجريات المباراة وكنت قد أكدت سابقا أن الفائز من مباراة الأهلي والاتحاد سوف يكون طرف المباراة النهائية للمونديال".

وتابع:" لا أعتقد أن كولر سوف يكلف اللاعبين بالاندفاع أو الضغط المتقدم، سيبدأ المباراة بأسلوب متوازن ويعتمد على الهجمة المرتدة التي يجيدوا تنفيذها لاستغلال تقدم واندفاع المنافس بشكل كبير".

وآختتم:" استغلال الأخطاء الدفاعية للفريق البرازيلي، أعتقد سيعتمد على طريقة لعب الاتحاد لأن طريقة مدرب فلومينيسي قريبة من أسلوب جاياردو لذلك سيعرف كولر كيف يتعامل في المباراة".