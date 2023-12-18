نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية بتشكيل الأهلي أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي بطل جنوب أمريكا، في نصف نهائي كأس العالم للأنددية 2023.

موعد مباراة الأهلي وفلوميسينى البرازيلي بكأس العالم للأندية

يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليًا فى السعودية.

تشكيل الأهلي لمباراة فلومينينسي في كأس العالم للأندية

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: تاو، حسين الشحات، كهربا

ويجلس على دكةالبدلاء كلًا من:

عبد الفتاح - ربيعة - ديانج - حمزة علاء - السولية - أفشة - كريم فؤاد - طاهر - شوبير - الدبيس.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفلوميسينى البرازيلي

تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.