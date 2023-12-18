نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أفضل الأندية العربية".. جوارديولا يتغنى بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغنى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالنادي الأهلي وتاريخه، وذلك قبل مباراة فريقه أمام أوراوا ريد الياباني، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي مع أوراوا الياباني، غد الثلاثاء، فى تمام الساعة الثامنة من مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وقال “جوارديولا” في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء أوراوا الياباني: "كنت في مصر هذا الصيف وجميع المصريين والمصريات يتحدثون عن فريقهم، كنت أشعر أن الأهلي لديه الكثير من المشجعين وهو من أفضل الأندية العربية".

وتابع: "لم يقابلني شخص واحد خلال زيارتي لمصر إلا وتحدث عن قوه الأهلي وتاريخ الأهلي، وقدرة الأهلي على تحدي فرق أوروبا".

ويترقب الفائز من مباراة مانشستر سيتي واوراوا الياباني، الفائز من مباراة نصف نهائي الآخر بين الأهلي المصري ضد فلومينينسي البرازيلي، ويتأهل الفائز من مباراة مانشستر سيتي ضد اوراوا الياباني إلى نهائي كأس العالم للأندية يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

تمتلك مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2023 وتعد قنوات SSC احد اشهر واهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، بالتالي ستقوم بنقل مباراة مانشستر سيتي في كأس العالم للانديه امام اوراوا الياباني من خلال تردد قناة ssc sport التالي..

تردد قناة ssc sport نايل سات

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ssc عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

تردد قناة ssc على بدر سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: بدر سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.