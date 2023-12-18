عاجل.. وصول الأهلي إلى ملعب الملك عبدالله لمواجهة فلومينينسي البرازيلي

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب الملك عبدالله بمدينة جدة، لخوض مباراة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وصول الأهلي إلى ملعب الملك عبدالله لمواجهة فلومينينسي

وتقام مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، في مباراة مرتقبة يسعى خلالها المارد الأحمر للتأهل إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.

وفور وصول الفريق الأحمر حرص مارسيل كولر، المدير الفني، والجهاز المعاون، على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وكان كولر عقد محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة، لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء، ومنح تعليماته للاعبين قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة فلومينينسي البرازيلي مساء اليوم الاثنين فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.