نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة أخبار المونديال.. الشحات عل أعتاب إنجاز تاريخي والطيب يستفز جمهور الأهلي وحكم مباراة فلومينينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم موقع "دوت الخليج الرياضي"، نشرة أخبار المونديال لليوم ا إثنين الموافق 18-12-2023، والذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي، بمواجهة إتحاد جدة السعودي ضد نظيره أوكلاند سيتي، والتي تقام من اليوم الموافق12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

حسين الشحات ينتظر إنجازا تاريخيا جديدا في كأس العالم للأندية

ينتظر حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحقيق إنجازًا تاريخيًا جديدًا، عندما يشارك امام فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأصبح حسين الشحات أكثر لاعب فى تاريخ كأس العالم للأندية مشاركة فى المباريات برصيد 13 مباراة، وحال مشاركته الليلة سيرفع رصيد مشاركاته إلى 14 مباراة.

وشارك الشحات في كأس العالم للأندية 13 مباراة كأكثر اللاعبين في البطولة مسجلًا حضوره، بواقع 4 مباريات مع العين الإماراتي ومع المارد الأحمر.

أحمد الطيب يستفز جماهير الأهلي قبل مواجهة فلومينيسي في المونديال

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بث مباشر مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي اليوم صورة للمعلق المصري أحمد الطيب بقميص منافس الأهلي، فلومينيسي، موضحا أن رغم تأخر ترتيب الفريق في الدوري البرازيلي لا يمكن أن نصفه بالضعيف.

وأكد الطيب سابقا، أن فلومينيسي يضم العديد من النجوم القادرة على صنع الفارق، ولا يوجد حقيقة لم يتم تداوله بأنه فريق يضم عواجيز وكبار سن فقط.

كل ما تريد معرفته عن حكم نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

يترقب متابعي بطولة كأس العالم للأندية 2023، مباراة هامة تجمع بين الأهلي المصري أمام فلومينيسي البرازيلي وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة.

ويقود المباراة البولندي شيمون مارتشينياك، والذي بات يلقب برجل النهائيات، والذي أدار نهائي مونديال قطر 2022، وبالصدفة يقود مباراة هامة في تاريخ مونديال الاندية في نفس ذكرى نهائي مونديال قطر.

مارتشينياك من مواليد عام 1981، وتحديدا في مدينة بوتسك البولندية، ليبدأ مشواره التحكيمي حتى تقلد الشارة الدولية من الفيفا عام 2011 البولندي لقب برجل النهائيات، وتحديدا بعد إدارة نهائي مونديال قطر 2022، والذي اقيم في 18 ديسمبر العام الماضي.

وابتسم الحظ للبولندي ليسند إليه قيادة نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2023 بين مانشستر سيتي وانتر ميلان، والذي توج به أبناء مدينة مانشتر.

وأدار مارتشينياك 22 مباراة الموسم الحالي، أشهر فبهم 105 بطاقة صفراء، واحتسب 10 ركلات جزاء.

أدار مباراتين للمارد الأحمر من قبل، الأولى في نهائي كأس مصر والذي انتهى لصالح الزمالك، عام 2021،بفوز القلعة البيضاء 2-1، وأشهر حينها 8 بطاقات صفراء.

وفي يناير الماضي قاد مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري الماضي، والذي حسمها المارد الاحمر بثلاثية.

وأخيرا أدار مارتشينياك 31 مباراة في الدوري السعودي، بداية من العام 2015 حتى 2023 والذي عدد 125 بطاقة صفراء بجانب 8 بطاقات حمراء.