نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الاوليمبي ينجح في استعادة ٤ لوحات فنية نادرة للفنانين العالميين أدهم وسيف وانلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت مساعي مجلس إدارة النادى الاوليمبي برئاسة المحاسب ناصر الشاذلي في استعادة اللوحات الآثارية للفنانين العالميين أدهم وسيف وانلي والتي كانت مهداة إلى مكتبة الإسكندرية، والتي تقدر بملايين الجنيهات.

وجاء ذلك بعد اجتماع المحاسب ناصر الشاذلي رئيس النادى والمحاسب حسن مفيد أمين الصندوق مع الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، والاتفاق علي تسليم الاربعة لوحات للنادى الأوليمبي بشكل رسمي اليوم.

وشكل النادى الاوليمبي لجنة الاستلام برئاسة العميد هشام حمدى، عضو مجلس إدارة النادى، وتم تخصيص قاعة خاصة لعرض اللوحات.

ويأتي نجاح مجلس إدارة النادى الاوليمبي في أستعادة اللوحات الآثارية بعد محاولات خلال السنوات السابقة لاستعادة اللوحات دون جدوى.

ومن جانبه توجه الكابتن ناصر الشاذلى بالتهنئة إلى أعضاء النادى الأوليمبي بعد أستعادة اللوحات الفنية والتي طال انتظارها سنوات طويله، مؤكدًا علي ان مجلس الادارة يعمل دائما لصالح النادى والاعضاء.

كما توجه رئيس النادى الاوليمبي بالشكر إلى الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية على نجاح الاجتماع التنسيقي لتسليم اللوحات إلى النادى الأوليمبي.

وتجدر الإشارة إلى ان الأخوين وانلى قد ولدا بالإسكندرية في مارس من عام 1906 بحي محرم بك ونالا شهرة واسعة في العالم في مجال الفنون التشكيلية

وأصدر الكابتن ناصر الشاذلي تعليماته إلى الإدارة التنفيذية بالنادى لعمل ورش فنية للرسم بالتوازى مع تنظيم معرض فني للأعمال الفنية بحضور كبار الفنانين التشكيليين وذلك لرفع المستوى الثقافي والفنى لابناء النادى الاوليمبي.

