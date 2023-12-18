نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. قراءة القرآن والدعاء سلاح لاعبي الأهلي قبل دقائق من مباراة نصف نهائي كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالدعاء والقرآن قبل عمليه الإحماء التي يخوضها في أرضية الملعب قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

قراءة القرآن والدعاء سلاح لاعبي الأهلي



وقد نشرت قناة SSC الناقل الحصري لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم فيديو يتواجد فيه لاعبي الأهلي، يقرأون القرأن، بجانب الدعاء قبل نزولهم أرضية الملعب قبل دقائق من بداية المواجهة.

ويلتقي اليوم الأثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره وفلومينينسي البرازيلي على ملعب "الجوهرة المشعة" في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقد تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدوري الربع نهائي من مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينيسني في نصف نهائي كأس العالم

وتبدأ صافرة الحكم لمباراة الأهلي ضد فلومينينسي والتي تقام اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فلومينيسني في كأس العالم للأندية

وتبث المواجهة المنتظرة بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما ستنقل المباراة أيضا عبر قنواتها وتحديدًا SSC 1HD، ويتم التعليق على المواجهة بصوت المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على القمر الصناعي بدر سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4 أو 2/3.

التردد: 12418.

جودة العرض: HD.