نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب ألابا.. نجم أتلانتا مطلوب في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن إصابة النمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع ريال مدريد الخطيرة في الركبة تسببت في إجبار الملكي على الدخول في الميركاتو الشتوي المقبل من أجل ترميم الدفاع بصفقة جديدة.

ووفقا لصحيفة آس الإسبانية فإن ريال مدريد وضع عينه على صفقة إيطالية عن طريق التعاقد مع جورجيو سكالفيني نجم دفاع أتالانتا الإيطالي من أجل تعويض غياب ألابا الذي سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

سكالفيني مرشح كبديل لديفيد ألابا في ريال مدريد

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ديفيد ألابا تلقى إصابته القوية في الدقيقة 35 في المباراة التي شهدت فوز ريال مدريد على فياريال في سانتياجو بيرنابيو وسيضطر ألابا للغياب عن الملكي حتى نهاية الموسم.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن خيار ريال مدريد الأول في ترميم الخط الخلفي يكمن في التحرك للتعاقد مع سكالفيني الذي يواصل التألق رفقة أتالانتا منذ أكثر من عامين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سكالفيني البالغ من العمر 20 عامًا يرتبط بعقد مع بيرجامو ينتهي في يونيو 2028

وجذب أنظار عدد من أندية أوروبا الكبرى على رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه تواجد في قائمة المرشحين لتدعيم دفاع ريال مدريد أيضًا أنطونيو سيلفا نحم بنفيكا البرتغالي الذي يرتبط مع ناديه بعقد تصل قيمته إلى 100 مليون يورو وجونسالو إناسيو نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي الذي سيكلف التعاقد معه مبلغًا يتراوح بين 60 و70 مليون يورو.