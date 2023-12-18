نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروباأسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت الاثنين عن مواجهات قوية، يمكن أن يطلق عليها “نهائي قبل الأوان” خاصة مباراة نابولي وبرشلونة.

وسيواجه نابولي منافسه برشلونة على أرضه ذهاباً قبل أن يستضيفه خارج أرضه في مواجهة العودة، وذلك وفقاً لقوانين سحب القرعة التي منحت أفضلية لعب لقاء على العودة على أرض كل من تصدر مجموعته.

وصنفت الفرق الـ16 المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مستويين، إذ ضمّ الأول أبطال المجموعات، وكان الثاني لأصحاب الوصافة.

وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى سيلتقي من المستوى الأول أتلتيكو مدريد بمنافسه إنتر.

ونصّت قوانين قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على التقاء كل فريق من المستوى الأول مع آخر من المستوى الثاني، ولا يمكن أن يلتقي فريقان من دولة واحدة أو إذا كانا في مجموعة واحدة.

وجاءت قرعة ثمن النهائي على الشكل الآتي:

بورتو البرتغالي – آرسنال الإنجليزي

نابولي الإيطالي – برشلونة الإسباني

باريس سان جيرمان الفرنسي – ريال سوسييداد الإسباني

إنتر ميلان الإيطالي – أتلتيكو مدريد الإسباني

آيندهوفن الهولندي – بوروسيا دورتموند الألماني

لاتسيو الإيطالي – بايرن ميونيخ

كوبنهاغن الدنماركي – مانشستر سيتي الإنجليزي

لايبتسيغ الألماني – ريال مدريد الإسباني

وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور أيام 13 و14 و20 و21 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب 5 و6 و12 و13 مارس المقبل.