نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبورتنج لشبونة عن تواصل فيتوريا لتقسيط غرامة الزمالك: "هذا هُراء" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مسؤول داخل نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" حقيقة تواصل روي فيتوريا مدرب مدرب مصر معهم لإقناعم بالموافقة على تقسيط غرامة الزمالك.

هل تواصل فيتوريا مع مسؤولي سبورتينج لشبونة؟

وعلق المصدر في تصريحات خاصة عن تواصل فيتوريا مع إدارة سبورتينج لشبونة: "إطلاقا لم يحدث هذا الأمر، هل تعتقد حقا أنهم سيفعلون شيئا؟ هذا هو هراء الصحافة".

وأكمل المصدر تصريحاته موضحًا: "في البرتغال لا أحد يتحدث عن هذا قضية الزمالك، كل قرارات "فيفا" من اختصاص الإدارة القانونية والقضائية وهي صاحبة الحق في نظر الأمر وإعطاء الإدارة القرار النهائي".

من جانبه كشف مصدر مسؤول بمجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج الرياضي أن هناك صعوبة في دفع مستحقات سبورتينج لشبونة بشكل كامل موضحا أن المجلس يبذل قصارى جهده لجدولة المستحقات المالية ورفع القيد.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال استعدادته لمواجهة ساجرادا الأنجولي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل على أرضية ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.