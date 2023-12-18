نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. القائم الأيمن ينقذ الأهلي من هدف محقق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري فلومينيسي البرازيلي وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة.

وكاد المارد الاحمر أن يتلقى الهدف الأول، من فريق فلومينيسي، ليقوم القائم الأيسر بدور محمد الشناوي مرتين ويحافظ على التعادل السلبي.

وكان الاهلي قد وصل إلى هذا الدور عقب الفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف.

ليكون على موعد تاريخي أمام فريق برازيلي بعد مواجهة بالميراس مرتين في نسختي 2020، و2021.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فلومينيسني في كأس العالم للأندية

وتبث المواجهة المنتظرة بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما ستنقل المباراة أيضا عبر قنواتها وتحديدًا SSC 1HD، ويتم التعليق على المواجهة بصوت المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على القمر الصناعي بدر سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4 أو 2/3.

التردد: 12418.

جودة العرض: HD.