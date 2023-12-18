نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة الأولمبياد الخاص المصري يضم كبير مدربي للبولينج بعد الدورة التدريبية الاقليمية المتقدمة بالدمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اصبح الأولمبياد الخاص المصري يضم ولأول مرة كبير مدربي في رياضة البولينج بعد اجتياز صفاء عبد الحافظ مدربة البولينج بالأولمبياد الخاص المصري الدورة التدريبية الاقليمية المتقدمة لإعداد كبير مدربي البولينج بنجاح كبير، وتم منحه شهادة التخرج في حفل ختام الدورة وقام بتسليمها له كلا من د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريبي بالرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي ود. شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات وعبد والرحمن القريشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي

أقيمت الدورة بمدينة الخبر السعودية بمشاركة 13 دولة عربية، وأصبح عبد الله قادر على تدريب مدربين للاعبه عند عودته للإمارات مما يساهم في بناء قاعدة من المدربين في رياضة البولينج ويساهم بشكل على انتشارها خاصة مع وجود أماكن كثيرة لممارسة البولينج ، بعد حصول المتدربين على جرعة تدريبية كبيرة سواء بشكل نظري أو عملي قام بها الدكتور طارق محسن خبير البولينج بالأولمبياد الخاص الدولي

وصرح د. عماد محى الدين بأن هناك الكثير من الفوائد التي حققته هذه الدورة على مدى عمرها القصير الأربعة ايام، والتي تم فيها إعطاء المدربين كافة المعلومات العلمية عن رياضة البولينج،واهم القوانين التي تم تغييرها وتعادلات خاصة فيما يتعلق لشديدي الاعاقة، خلال الجزء العملي الذى قام به الدكتور طارق محسن قام المدربين بعمليات تطبيق على ما تم دراسته، وعلى التعديلات الجديدة، مما يجعلهم الان مؤهلين لتدريب مدربين جدد، وأصبح كل دولة من الدول الثلاثة عشر التي حضرت الدورة تضم كبير مدربين، وكانت اخر دورة أقيمت لإعداد كبير مدربين للبولينج أقامتها الرئاسة الاقليمية عام 2012 أي منذ ما يقرب من ال14 عام، والان اصبح في دولة برنامج من برامج المنطقة التي شاركت في الدورة كبير مدربين للبولينج.

من جانبه أشار د. شريف الفولى بأنه يرى بأن تلك الدورة كانت شديدة الأهمية لأن المشاركين بها اطلعوا على أحدث التعديلات على قوانين اللعبة، والتي سوف يتم تطبيقها على الالعاب والمسابقات سواء كانت محلية أو اقليمية أو عالمية، وان استيعاب المدربين لتلك القوانين وفهمها والتدريب عليها سوف يساعدهم كثيرا على تطبيقها، ومن ثم مشاركة شديدي الاعاقة في رياضة البولينج، وهى فائدة رائعة وعظيمة تسعى الرئاسة الاقليمية التي تحقيقها في ال26 رياضة أولمبية التي يضمها الالعاب والمسابقات الخاصة بالأولمبياد الخاص الصيفية.

وأنهى الفولى حديثه بقوله لقد تم منح المدربين المشاركين في الدورة كافة المعلومات واللوائح والقوانين الخاصة باللعبة، الأمر الذى سوف يمكنهم عند العودة إلى برامجهم إلى تطبيق ذلك بشكل عملي، وان ما تم إدخاله من تعديلات على قوانين البولينج سوف يسهل الأمر كثيرا على شديدي الاعاقة ونراهم يشاركون معنا في الالعاب والمسابقات المختلفة.