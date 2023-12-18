نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس مرمى فلومينينسي ينقذ شباكه من فرصة هدف مؤكد لكهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح حارس مرمى فلومينينسي البرازيلي بطل جنوب أمريكا، من إنقاذ مرماه أمام كهربا، في المبارة التي تقام الأن اليوم الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

واستطاع فابيو حارس مرمى فريق فلومينينسي، من صد هدف مؤكد لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المصري، برأسية في نصف الشباك.



وتقام حاليا مواجهة الأهلى ضد فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليًا فى السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفلوميسيني البرازيلى

تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

