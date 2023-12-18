نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. التعادل السلبي ينهي الشوط الأول بين الاهلي وفلومينينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث الشوط الأول من مباراة مباراة الاهلي المصري فلومينيسي البرازيلي وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة.

التعادل السلبي ينهي الشوط الأول بين الاهلي وفلومينينسي



وحاول الفريقين استغلال الشوط الأول من أجل خطف هدف التقدم، إلا أن التعادل كان سيد الموقف.

وشهد الشوط الأول أفضلية كبيرة من الأهلي، والذي أضاع فرص عديدة اخرها فرصة لمحمود عبد المنعم كهربا، إضافةً لفرصتين من حسين الشحات وبيرسي تاو.

وعلى الجانب الاخر تألق نجم فلومينيسي فيليبي مليو والذي انقذ انفراد محقق من الاهلي.

ويسعى الفريقين من اجل خطف بطاقة التأهل من اجل ملاقاة الفائز من مانشستر سيتي واوروا الياباني.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فلومينيسني في كأس العالم للأندية

وتبث المواجهة المنتظرة بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما ستنقل المباراة أيضا عبر قنواتها وتحديدًا SSC 1HD، ويتم التعليق على المواجهة بصوت المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على القمر الصناعي بدر سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4 أو 2/3.

التردد: 12418.

جودة العرض: HD.