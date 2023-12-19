نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره خيتافي مساء اليوم الثلاثاء 19-12-2023 على ملعب "ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب أتليتكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في لقاء وخسارة أربع مباريات، فيما يحتل فريق خيتافي المركز التاسع برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة أربع مباريات.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.