القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مازيمبي ونواذيبو في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق مازيمبي الكونغولي نظيره نواذيبو الموريتاني، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مازيمبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مازيمبي ونواذيبو

تذاع مباراة مازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني، عبر قناة بي إن سبورتس 5 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

موعد مواجهة مازيمبي ونواذيبو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تُقام المباراة بين فريقي مازيمبي ونواذيبو في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

انتهت مباراة الذهاب بين فريقي مازيمبي ونواذيبو في الجولة الثالثة، بنتيجة التعادل سلبيا في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

أوقعت قرعة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بيراميدز في مجموعة تضم مازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب إفريقي، وتشهد تلك المجموعة منافسة نارية بين الأربعة فرق، حيث كل الأندية حققت نفس النقاط قبل بداية الجولة الرابعة، ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

1- صن داونز - 4 نقاط.

2- مازيمبي - 4 نقاط.

3- نواذيبو - 4 نقاط.

4- بيراميدز - 4 نقاط.