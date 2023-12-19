نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف: الأهلي عانى من غياب الضغط المحكم أمام فلومينينسي.. ودفع ثمن إهدار الفرص السهلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن ركلة جزاء فريق فلومينينسي البرازيلي ليست مقنعة.

وقال يوسف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ركلة جزاء فلومينينسي غير مقنعة، مارسيلو نجح في أن يجعل بيرسي تاو يرتكب خطئا وتصرف بتهور معه".

وأكمل: "الأهلي دفع ثمن إهدار الفرص السهلة وكان يجب أن يجري كولر تغييراته في وقت مبكر، كما أن الفريق عانى من غياب الضغط المحكم بجانب التراجع البدني".

وأضاف محمد يوسف: "كولر من ضمن المسؤولين عن الهزيمة اليوم لأننا كنا نعلم جيدا بأنها تحتاج إلى وجود مهاجم يترجم الفرص إلى أهداف".

وأشار: "الأهلي افتقد لهذا المهاجم وهذه مسؤولية كولر لأنه راهن على صلاح محسن وكنا ننتظر نسخة جديدة منه لكنه لم يقدر على فعل ذلك، كما أن موديست عليه علامة استفهام كبيرة ومعدل إهدار الفرص عند كهربا كبير".

وأتم: "أخشى على الأهلي من الاحباط في مباراة تحديد المركز الثالث، يجب أن يكون هناك لاعبين جدد بروح جديدة في تلك المباراة".

الأهلي يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال

وفاز فريق فلومينينسي البرازيلي على نظيره الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وينتظر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوروا ريد الياباني، لتحديد المركزين الثالث والرابع.