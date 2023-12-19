نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يشعر بالحزن ويحتاج وقت للتأقلم.. وكيل موديست ينفي فسخ تعاقده مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تواصله مع وكيل أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي، الذي نفى جميع الشائعات حول فسخ عقده ومغادرته، فيما أشار زاهر إلى حب موديست للنادي وعدم وجود أي سبب لرحيله.

وصرّح وكيل موديست في برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، بأن "موديست يحب الأهلي وليس هناك داعٍ لرحيله، وأن الأخبار حول فسخ التعاقد غير صحيحة تمامًا، مؤكدًا على عدم تلقي أي اتصال من مسؤولي الأهلي بهذا الشأن".

وأضاف أن "موديست كان حزينًا بعد طرده في مباراة الاتحاد، معربًا عن شعوره بالظلم، وأنه لم يرتكب الخطأ الذي يبرر الطرد، مشددًا على أن تلك هي طبيعة كرة القدم".

ونفى الوكيل وجود مستحقات متأخرة لموديست مع النادي، مشيرًا إلى أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المصري، وليس في 30 يونيو، مؤكدًا عدم وجود بند يسمح بفسخ التعاقد.

وختم تصريحاته بالقول: "موديست يعمل بجد ليكون لائقًا لمساعدة الفريق، ويحتاج إلى وقت للتأقلم، وناشد الجماهير منحه الوقت، ووعد بأنه سيقدم العديد من الأهداف، إذ إنه لاعب عظيم يلعب لفريق الأهلي الذي يضم لاعبين رائعين وطاقم عمل مميز".

نهاية مشوار موديست مع الأهلي في كأس العالم

يغيب المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، عن صفوف الأهلي المصري، بداعي الإيقاف، حتى نهاية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في السعودية، حيث أعلن النادي الأهلي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اخطره بإيقاف المهاجم الفرنسي انتوني موديست لمدة مباراتين، بعد طرده خلال مواجهة اتحاد جدة.

فيفا يعاقب الأهلي بسبب موديست

تلقّت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، في وقت سابق، خطابا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بتغريم المارد الأحمر، بسبب الطرد الذي حصل عليه الفرنسي أنتوني موديست خلال مواجهة اتحاد جدة السعودي الأخيرة، ببطولة كأس العالم للأندية.

وأرسل الاتحاد الدولي للأهلي خطابا يتضمن خصم عقوبة طرد موديست من مكافأة مشاركة الفريق الأحمر في المونديال، والتي تقدر ب35 ألف دولار وفقا للائحة المسابقة.

الأهلي يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال

وفاز فريق فلومينينسي البرازيلي على نظيره الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وينتظر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوروا ريد الياباني، لتحديد المركزين الثالث والرابع.