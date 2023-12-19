نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام ثلاث مباريات مساء اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في بطولة الدوري الإسباني، حيث يواجه فالنسيا رايو فاليكانو، ويلتقي أتلتيكو مدريد مع خيتافي، كما يلتقي غرناطة مع إشبيلية.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري في الدوري الإسباني، والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الليجا.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الدوري الإسباني

فالنسيا ضد رايو فاليكانو – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

أتلتيكو مدريد ضد خيتافي – في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.

غرناطة ضد إشبيلية – في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-203 في الجولة الـ18 من الليجا، عبر قنواتها.