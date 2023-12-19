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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة فريق الوداد البيضاوي المغربي ضد نظيره سيمبا التنزاني، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الوداد ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد فريق الوداد المغربي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستلعب مباراة فريق الوداد المغربي ضد نظيره سيمبا التنزاني، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب بنجامين مكابا.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة فريق الوداد ضد نظيره سيمبا، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على قناة beIN Sports 6، وذلك بتعليق جواد بدة. ترتيب الوداد وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا ويتواجد فريقي الوداد وسيمبا في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة كل من أسيسك ميموسا وجوانينج جالاكسي.

ويحتل فريق الوداد المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد سيمبا في المركز الرابع برصيد نقطتين.