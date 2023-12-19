نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أوراوا لمواجهة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، نظيره فريق أوراوا الياباني، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أوراوا الياباني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أوراوا في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام أوراروا في كأس العالم للأندية

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وأوراوا، عبر قناة SSC HD1 بالإضافة إلي الحسابات الرسمية لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تشكيل أوراوا الياباني المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمي: شوزاكو نيشيكاوا.

خط الدفاع: أتسوكي إيتو، ماريوس، كويزومي، خوسيه كانتيه.

خط الوسط: تاكاهرو سيكينيه، تاكاهيرو أكيموتو، كن أيواوا.

خط الهجوم: تومواكي أوكوبر، كايتو ياسوي، ألسكندر شولتز.

الأهلي ينتظر الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراروا

وخسر الأهلي أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وينتظر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسل كولر المدير الفني للفريق، مواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوروا ريد الياباني، لتحديد المركزين الثالث والرابع.