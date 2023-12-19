نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف نجم برشلونة من الرحيل عن الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يسعى مسئولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة الحالية، من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

بالدي يرفض الرحيل عن برشلونة

وكشفت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة حول وجود بعض الاهتمامات من جانب عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، للتعاقد مع اللاعب اليخاندرو بالدي، لاعب فريق برشلونة، وذلك خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكدت التقارير على أن بالدي لا يهتم بالعروض المقدمة له لأنه يرغب في الاستمرار مع برشلونة ووضع المزيد من البصمات مع الفريق الكتالوني فيما هو قادم لذا فأن الرحيل بالنسبة له أمر مرفوض، وغير قابل للتفاوض.

والجدير بالذكر أن بالدي قد شارك في 15 مباراة بالليغا خلال الموسم الحالي وصنع هدفًا.

توقيت مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لمواجهة نظيره نادي ألميريا، وذلك ضمن منافسات الجولة ال18، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2023-2024.

ويلتقي فريق برشلونة، مع نظيره نادي ألميريا، وذلك مساء غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موقف برشلونة وألميريا من جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فريق ألميريا، في المركز ال20 برصيد خمس نقاط.

