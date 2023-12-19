نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. انفراجة كبرى داخل الزمالك وحقيقة فسخ عقد موديست مع الأهلي وبرشلونة يترقب صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

انفراجة كبرى داخل الزمالك بشأن أزمة إيقاف القيد

يعمل مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الحالية، عن الانتهاء من أكبر المشاكل التي تضرب القلعة البيضاء في الموسم الحالي، وهي إيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة والغرامات.

وتواصل مسؤولو الأبيض مؤخرا مع إدارة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، لحل تلك الأزمة.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أزمة إيقاف القيد داخل نادي الزمالك، شبه انتهت بنسبة كبيرة للغاية وسوف يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " قيمة التحويل البنكي والتي تصل إلى 2 مليون و175 ألف دولار الخاص بالثلاثي سبورتنج لشبونة البرتغالي وبنجامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق ومستحقات كاراكاس الفنزويلي من آخر قسط من صفقة سامسون أكينولا مهاجم الفريق، تم الانتهاء منها".

وأردف أمير هشام: "خلال أسبوع على الأكثر سوف يتم الإعلان عن انتهاء إيقاف القيد، بعد الحصول على إفادة من الخصوم بالتحويل البنكي إليهم ثم مخاطبة فيفا الذي بدوره سوف يرفع الإيقاف".

يشعر بالحزن ويحتاج وقت للتأقلم.. وكيل موديست ينفي فسخ تعاقده مع الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تواصله مع وكيل أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي، الذي نفى جميع الشائعات حول فسخ عقده ومغادرته، فيما أشار زاهر إلى حب موديست للنادي وعدم وجود أي سبب لرحيله.

وصرّح وكيل موديست في برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، بأن "موديست يحب الأهلي وليس هناك داعٍ لرحيله، وأن الأخبار حول فسخ التعاقد غير صحيحة تمامًا، مؤكدًا على عدم تلقي أي اتصال من مسؤولي الأهلي بهذا الشأن".

وأضاف أن "موديست كان حزينًا بعد طرده في مباراة الاتحاد، معربًا عن شعوره بالظلم، وأنه لم يرتكب الخطأ الذي يبرر الطرد، مشددًا على أن تلك هي طبيعة كرة القدم".

ونفى الوكيل وجود مستحقات متأخرة لموديست مع النادي، مشيرًا إلى أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المصري، وليس في 30 يونيو، مؤكدًا عدم وجود بند يسمح بفسخ التعاقد.

وختم تصريحاته بالقول: "موديست يعمل بجد ليكون لائقًا لمساعدة الفريق، ويحتاج إلى وقت للتأقلم، وناشد الجماهير منحه الوقت، ووعد بأنه سيقدم العديد من الأهداف، إذ إنه لاعب عظيم يلعب لفريق الأهلي الذي يضم لاعبين رائعين وطاقم عمل مميز".

يغيب المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، عن صفوف الأهلي المصري، بداعي الإيقاف، حتى نهاية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في السعودية، حيث أعلن النادي الأهلي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اخطره بإيقاف المهاجم الفرنسي انتوني موديست لمدة مباراتين، بعد طرده خلال مواجهة اتحاد جدة.

تلقّت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، في وقت سابق، خطابا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بتغريم المارد الأحمر، بسبب الطرد الذي حصل عليه الفرنسي أنتوني موديست خلال مواجهة اتحاد جدة السعودي الأخيرة، ببطولة كأس العالم للأندية.

وأرسل الاتحاد الدولي للأهلي خطابا يتضمن خصم عقوبة طرد موديست من مكافأة مشاركة الفريق الأحمر في المونديال، والتي تقدر ب35 ألف دولار وفقا للائحة المسابقة.

برشلونة يسعى للتعاقد مع موهبة جديدة

يواصل مسئولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، العمل خلال الفترة الأخيرة، حول الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوفه والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

وكشفت تقارير صحفية، حول اهتمام إدارة نادي برشلونة بالتعاقد مع اللاعب مومودو سونكو، جناح فريق بي كيه هاكن السويدي، وصاحب الـ 18 عامًا.

وأكدت التقارير الصحفية على أن مومودو موهبة استطاعت أن تضع بصمتها في الكرة السويدية حيث سجل سبعة أهداف وصنع أربعة في الموسم الحالي، وهو ما جعل العديد من الأندية تعمل على التعاقد معه حيث يوجد بخلاف برشلونة لايبزيج وليفربول.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لمواجهة نظيره نادي ألميريا، وذلك ضمن منافسات الجولة ال18، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2023-2024.

ويلتقي فريق برشلونة، مع نظيره نادي ألميريا، وذلك مساء غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فريق ألميريا، في المركز ال20 برصيد خمس نقاط.