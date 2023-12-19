نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعية العمومية لسموحة تبدأ دون انتخابات على منصب النائب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت فى التاسعة صباح اليوم الجمعية العمومية العادية لنادى سموحه بملعب البولو داخل النادي، تحت اشراف مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية بقيادة الدكتورة صفاء الشريف والهيئة القضائية.

وتقرر الغاء بند الانتخاب على منصب نائب الرئيس بعد القرارات التى صدرت مؤخرًا فى هذا الشأن.

وحرصت إدارة النادى على إصدار بيان مساء أمس للتأكيد على إقامة الجمعية العمومية دون بند الانتخاب على منصب نائب الرئيس.

الجمعية العمومية لسموحة تبدأ دون انتخابات على منصب النائب

ويحق لعدد 81761 عضوًا التوقيع فى الكشوفات وتم تقسيمهم إلى 105لجنة.

ووفرت إدارة النادى عيادة طبية متخصصة بجوار مكان التصويت بالإضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لأي ظروف طارئة.

وحرصت الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة على تفقد مقر اللجان صباح اليوم والاطمئنان على سير الجمعية العمومية.

وتستمر عمليه التوقيع فى كشوفات الجمعية العمومية حتى السابعة مساء اليوم وفى حالة اكتمال النصاب القانوني سيتم مناقشة بنود الجمعية.

