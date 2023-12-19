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أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق عصر اليوم مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وتقام جميع المباريات في نفس التوقيت في تمام الساعة 2.30 عصر اليوم، ويستضيف وادي دجلة حامل اللقب فريق اتحاد بسيون، ويحل بيراميدز ضيفا على المعادي واليخت.

توت عنخ آمون يواجه المصري والمعادي يستضيف بيراميدز في دوري الكرة النسائية

كما يلتقي البنك الأهلي مع فيوتشر ويستضيف المقاولون فريق دلفي، كما يواجه فريق الطيران فريق المجد السكندري، والاميرية يواجه سموحة.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على زد اف سي، ويلتقي المصري مع توت عنخ آمون في مباراة قوية.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد

