نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: 3 صفقات لتشيلسي في يناير.. ماركا: معركة نابولي وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 19-12-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

بيلد

تيرزيتش يريد استبدال اديمي..اصابة قوية تعرض لها نجم دورتموند

ذا صن

تشيلسي يريد شراء 3 لاعبين في الانتقالات الشتوية، ومن بينهم مهاجم شاب سيكلف خزائن النادي 100 مليون باوند

كورييري ديلو سبورت

يمكن فعلها

ديربي دييجو بين نابولي والبارسا وال​انتر​ بمواجهة سيميوني

لاتسيو هو الوحيد الذي يرتجف.. ماتزاري غيّر كل شيء

ماركا

ريال سوسييداد امام ​باريس سان جيرمان​.. نابولي في لقاء قوي امام ​برشلونة​

ريال مدريد امام لايبزيج.. اتلتيكو مديد امام انتر ​ميلان​و