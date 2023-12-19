الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: 3 صفقات لتشيلسي في يناير.. ماركا: معركة نابولي وبرشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: 3 صفقات لتشيلسي في يناير.. ماركا: معركة نابولي وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 19-12-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

 بيلد

 تيرزيتش يريد استبدال اديمي..اصابة قوية تعرض لها نجم دورتموند

ذا صن

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تشيلسي يريد شراء 3 لاعبين في الانتقالات الشتوية، ومن بينهم مهاجم شاب سيكلف خزائن النادي 100 مليون باوند

 كورييري ديلو سبورت

يمكن فعلها
ديربي دييجو بين نابولي والبارسا وال​انتر​ بمواجهة سيميوني
لاتسيو هو الوحيد الذي يرتجف.. ماتزاري غيّر كل شيء

 ماركا

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ريال سوسييداد امام ​باريس سان جيرمان​.. نابولي في لقاء قوي امام ​برشلونة​
ريال مدريد امام لايبزيج.. اتلتيكو مديد امام انتر ​ميلان​و

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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