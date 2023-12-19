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أحمد جودة - القاهرة - ينطلق غدا الأربعاء معسكر منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، الخاص باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية في القاهرة والمقرر له خلال الفترة من 20 حتي 25 ديسمبر الجاري، لاختبارهم ومشاهدتهم عن قرب واختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر.

انطلاق معسكر منتخب الشباب للاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجى الجنسية غدا



يُقام المعسكر لأول مرة من نوعه، بمشاركة 40 لاعبا في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة.



ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوي مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.

وكان منتخب الشباب قد حقق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرية للاتصالات - الذي يلعب بدوري المحترفين - بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينها علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.



وسجل هدفي منتخب مصر في شباك الاتصالات محمد السيد ومحمد عماد لاعبي المنتخب، ولعب رياض بتشكيلين مختلفين علي مدار شوطي اللقاء وذلك لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين.

