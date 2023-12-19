نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة جديدة في بايرن ميونخ قبل موقعة فولفسبورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي خط وسط بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش وليون جورتيسكا في مواجهة فولفسبورغ غدًا الأربعاء ببطولة الدوري الألماني، وذلك عقب غيابهما عن مواجهة شتوتغارت مطلع الأسبوع بسبب المرض.

ضربة موجعة جديدة في بايرن ميونخ قبل موقعة فولفسبورج

وقال المدير الفني للفريق توماس توخيل للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "نتلقى الأخبار أولًا بأول كل ساعة أو ساعتين، نأمل في أن يتمكنا من اللعب لكن الوقت ضيق للغاية".

وشارك الثنائي، الظهير الأيسر رافاييل غويريرو واللاعب الشاب أليكساندر بافلوفيتش في خط الوسط في المباراة التي فاز بها الفريق البافاري على شتوتغارت 3-0، وقدما أداء جيدًا.

وسيغيب كذلك الحارس البديل سفين أولريش، لينضم إلى ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي وبونا سار وكينغسلي كومان وسيرجي غنابري، الغائبين بسبب الإصابة.

وكانت قائمة بايرن محدودة بالفعل، لكن الخيارات تقلصت بصورة أكبر الآن مع قدوم فترة التوقف الشتوي عقب مباراة غدٍ الأربعاء.

وأضاف توخيل الذي يحتل فريقه المركز الثاني خلف باير ليفركوزن بفارق أربع نقاط مع مباراة له: "أتمنى أن لا تفرض غيابات أخرى نفسها".

