نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب جيرونا يستفز جماهير برشلونة وريال مدريد بتصريحات مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب جيرونا ميشيل سانشيث بعد الفوز على ألافيس أمس الإثنين، إن جيرونا متصدر الدوري الإسباني يجب أن يكتسب الحق في أن يكون منافسًا على اللقب إلى جانب العمالقة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

مدرب جيرونا: الفريق أخذ حق المنافسة على لقب الدوري

وأعاد فوز جيرونا على ضيفه ألافيس 3-0 الفريق إلى الصدارة برصيد 44 نقطة من 17 مباراة، بفارق نقطتين عن ريال صاحب المركز الثاني وتسع عن برشلونة الذي تغلب عليه جيرونا في وقت سابق هذا الشهر.

وقال ميشيل للصحفيين: "ريال مدريد سيقاتل من أجل لقب الدوري. برشلونة سيقاتل من أجل الدوري. أتلتيكو سيقاتل من أجل الدوري. لكن علينا أن نكتسب هذا الحق.. وننهي العام بأفضل طريقة".

وكان جيرونا مفاجأة الموسم وحافظ على سجله الخالي من الهزائم في 11 مباراة بالدوري.

وقال المدرب الإسباني: "كنت أتوقع مباراة أكثر صعوبة وأكثر تعقيدًا بكثير في وجود لاعبين مميزين لدى المنافس، لكننا لم نسمح لهم بذلك في أي وقت.

وتابع "الحقيقة هي أننا في حالة جيدة، وقد قدمنا ​​أداء رائعًا في النصف الأول من الموسم".

