جيرونا يستعيد صدارة الدوري الإسباني
استعاد جيرونا صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-صفر في ختام الجولة الـ17 من المسابقة.
وسجل أهداف جيرونا آرتيم دوفبيك في الدقيقة 23، وأضاف بورتو الهدف الثاني في الدقيقة 42، وعاد مرة أخرى آرتيم دوفبيك وأحرز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 59.
وبهذا الفوز رفع جيرونا رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول متقدما عن ريال مدريد المتصدر السابق الذي تراجع للمركز الثاني.
وكان ريال مدريد قد تصدر الترتيب الأحد بعد فوزه على فياريال 4 ـ 1.
في المقابل تلقى ألافيس الخسارة التاسعة له هذا الموسم وتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الـ13.
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