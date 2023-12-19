نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يحسم مصير تشافي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم برشلونة الإسباني مستقبل المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز، جيث تراجعت نتائج البرسا ومستواه في الفترة الأخيرة.

تشافي مستمر مع برشلونة

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية:" برشلونة لم يفقد حظوظه في أي بطولة، مازال الفريق حيًا في كل البطولات، هناك كأس السوبر، كأس الملك، في الدوري نتواجد في المركز الثالث وأهم شيء كيف ستنتهي بنا الأمور".

وأضاف: "نحن في حالة ركود وخصومنا يتقدمون للأمام، سنستمر في محاولة الفوز بكل البطولات، مازلت أشعر التفاؤل بهذا الفريق".

وتابع:" تشافي يقدم عملًا جيدًا للغاية، إنه يملك قدرة هائلة على التحمل، والفريق تطور معه بشكل مجمل، نجحنا في الفوز بلقب الدوري وكأس السوبر في العام الماضي، ومازال هناك فرصة للفوز بالألقاب هذا الموسم".

واختتم لابورتا تصريحاته قائلًا:" تشافي يعرف ما ينقص الفريق وبكل تأكيد هو يحظى بدعمنا، ولو لم نفز بالألقاب في نهاية الموسم، سيكون هناك قرارات سيتم اتخاذها".