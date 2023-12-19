أحمد جودة - القاهرة - فوز بتروجت وتعادل بروكسي وخسارة طنطا بالجولة 13 بدورى المحترفين

أسفرت نتائج مباريات الجولة ال13 بدورى القسم الثاني من دورى المحترفين عن فوز فريق بتروجت على فريق النجوم بهدف دون رد سجله أحمد الصعيدي في الشوط الثاني.



- فوز فريق وي على فريق طنطا بهدف دون رد سجله ياسر زحلق في الدقيقة 28 من الشوط الأول.



- تعادل فريق دكرنس مع فريق بروكسي سلبيًا.



وتختتم الجولة الأربعاء مباريات



1- حرس الحدود مع السكة

2- غزل المحلة مع وادي دجلة

3- مكادى مع راية

4- اسوان مع مصر للمقاصة

ترتيب المجموعة

1-بتروجيت 29 نقطة

2-حرس الحدود24نقطة

3- لافيينا 22 نقطة

4- غزل المحلة 22 نقطة

5- بترول أسيوط 22 نقطة

6-وادي دجلة 21نقطة

7- القناة 20 نقطة

8- السكة الحديد 19 نقطة

9- راية 18 نقطة

10- وى17 نقطة

11- بروكسي 17 نقطة

12-ابو قير للاسمده 16 نقطة

13-طنطا 16 نقطة

14- دكرنس 15 نقطة

15- اسوان 14 نقطة

16- مكادى 12 نقطة

17- جمهورية شبين 10 نقاط

18- مصر للمقاصة 9 نقاط

19-النجوم 9 نقاط

20-النصر للتعدين4 نقاط