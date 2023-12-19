نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عقوبة على محمد عبد المنعم بسبب لقطة مارسيلو؟ الأهلي يكشف الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة تغريم محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها الأخير أمس في مباراة فلومنينسي البرازيلي، ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان عبدالمنعم قد حصل على إنذار مجاني أمس، بعد أن اعترض بإسلوب غير لائق على حكم اللقاء، بسبب القرارات التحكيمية في المباراة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أنه من الطبيعي كل لاعب حصل على بطاقة صفراء كانت أو حمراء، تتم معاقبته وفقا للائحة العقوبات الخاصة بالفريق.

وأضاف، أن اللاعب لم يتم إبلاغه بتوقيع الغرامة، ولم يتم مناقشة ذالك في معسكر الفريق بناء على طلب محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على ملف الكرة.

وواصل، سيتم مناقشة العقوبات الموقعه على اللاعبين عقب نهاية بطولة كأس السوبر للأبطال التي ستقام في الإمارات، موضحًا أن كل ما تردد حول توقيع خالد بيبو مدير الكرة عقوبات على أي لاعب في الوقت الحالي غير صحيح، للحفاظ على تركيز اللاعبين.

وكان الأهلي قد خسر من فلومنينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين في كأس العالم للأندية على الأراضي السعودية.

قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية

وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

