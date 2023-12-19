منتخبنا يواصل الاستعداد وسط حماس كبير و«برانكو» يلغي الحصة الصباحية

– الطريق إلى كأس آسيا 2023

– «رمضان» خارج الحسابات لإصابة طارئة و«الحبسي» يلتحق بالمعسكر ويتدرب اليوم

متابعة ـ صالح البارحي:

إصابة جديدة تضرب صفوف المنتخب الوطني الأول في معسكره الخارجي الذي يخوضه حاليًّا في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادًا لخوض نهائيات أمم آسيا القادمة في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، حيث انضم للقائمة السابقة المدافع محمد رمضان والذي أصيب خلال التدريبات اليومية التي يخوضها الاحمر على ساحة ستاد الكريكيت، الأمر الذي فرض على برانكو سرعة استدعاء جمعة الحبسي لينضم للقائمة الحالية، حيث يبدأ أول تدريباته مساء اليوم مع المجموعة التي سيخوض من خلالها لقاءين وديَّين أمام الصين 29 ديسمبر الحالي وأمام الإمارات على استاد الوحدة في 6 يناير القادم إن شاء الله تعالى.

الجدير بالذكر، أنَّه بعد إصابة محمد رمضان يكون قد انضم للقائمة السابقة التي تضم المنذر العلوي وخالد الهاجري وأمجد الحارثي الذين يتلقون العلاج حاليًّا خارج البلاد، بحثًا عن العودة لصفوف الأحمر في أسرع وقت ممكن، حيث أجرى المنذر العلوي عملية جراحية في القاهرة، فيما يواصل أمجد الحارثي علاجه في سبيتار بالدوحة، فيما خالد الهاجري يسابق الزمن في رحلة تأهيله المكثفة في عيادة فيفا بإمارة دبي.

تدريبات متواصلة

من جانب آخر، تتواصل تدريبات منتخبنا على فترة واحدة ابتداء من تدريبات أمس الأول، بعد أن ألغى برانكو الحصة الصباحية، وذلك على ساحة استاد الكريكيت (الملعب الفرعي) بإمارة أبوظبي، حيث المعسكر الذي بدأه الأحمر العماني مساء الجمعة المنصرم بعد أن أنهى معسكره الداخلي الذي بدأه في مسقط، ويركز بشكل مباشر برانكو ومعاونوه على رفع المعدل البدني بحثًا عن الوصول للأفضل وفق الجدول الزمني الذي يعمل به برانكو في رحلة البحث عن إنجاز لم يتحقق سابقًا وتنتظره الجماهير العُمانية على أحر من الجمر، سواء في نهائيات كأس أمم آسيا أو في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 إن شاء الله تعالى. الحماس والجدية والمثابرة والرغبة والطموح كلُّها علامات تتضح على وجوه اللاعبين في التدريبات رغم طول فترته الزمنية، ما يعني أنَّ هناك تناغمًا محمودًا ستظهر نتائجه في القريب العاجل يتواصل بين الجهاز الفني واللاعبين في ذات الوقت، ومن باب أولى فإنَّ الجُمل التكتيكية التي يطلقها برانكو يوميًّا وبأشكال متنوعة ما هي إلا قراءة واضحة لإمكانات وقدرات المنتخبات المنافسة للأحمر في المجموعة التي تضم بجواره السعودية وتايلند وقرغيزستان، وقبلها ودِّيتي الصين والإمارات كذلك.

الآسيوي يعلن تطبيق نظام التسلل شبه الآلي بالبطولة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تطبيق نظام التسلل شِبه الآلي في بطولة كأس أمم آسيا 2023 بقطر، ويأتي هذا القرار لتعزيز تطبيق تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، والتي سيتم تطبيقها بشكل كامل، في أعقاب تنفيذها بنجاح اعتبارًا من دَوْر الثمانية خلال النسخة الماضية للمسابقة عام 2019، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وستكون هذه هي المرَّة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي، ليصبح بذلك أول اتحاد قاري في العالم يطبق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية، بما يؤكد التزام الاتحاد الآسيوي بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قبل الحكام.

خالد الرواس: العمل يسير نحو الأفضل وسعيد بالتناغم الواضح للأحمر

وفي ذات السياق، قال خالد الرواس مدير المنتخب الوطني الأول عن سير العمل في معسكر الأحمر: كلُّ الأمور في المعسكر الأحمر تسير وفق خطَّة العمل المرسومة من قبل الجهاز الفني، والذي يرى من خلاله أنَّ كلَّ ما يتم تنفيذه ما هو إلَّا رحلة عمل تتواصل بحثًا عن إنجاز منتظر يسعى له رفقة مجلس إدارة الاتحاد واللاعبين كذلك، حيث الجميع يدعم مسيرة الأحمر بالصورة المثالية، سواء في نهائيات أمم آسيا القادمة في الدوحة أو التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 ونهائيات آسيا 2027 كذلك، وما يسعدنا أكثر هو التناغم المحمود الذي نراه بين توجيهات المدرب وتطبيق اللاعبين له بشكل محفز للجميع في الرحلة القادمة. وأضاف الرواس: في الحقيقة نشكر الإخوان في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على دعمهم لمعسكر منتخبنا وتوفير كل ما يلزم لنجاح المعسكر، وهذا أمر نراه دائمًا بين الأشقاء في الدولتين خصوصًا ودول الخليج عامة، نسعى لأن نقدم مباريات ودية مميزة ونتائج جيدة دعمًا لرحلة آسيا في الدوحة، حيث مواجهتا الصين والتي لم يحدّد ملعبها حتى الآن ستكون البروفة قبل الأخيرة، فيما البروفة الأخيرة والأقوى ستكون مع الشقيق الإماراتي على ملعب الوحدة والتي من خلالها سيقف برانكو على الأسماء التي سترافقه إلى الدوحة.