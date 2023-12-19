كولر يعقد جلسة خاصة مع الطبيب النفسي للنادي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع أحمد أبو الوفا طبيب الفريق النفسي داخل معسكر الفريق المقام حاليًا في السعودية.

كولر يعقد جلسة خاصة مع الطبيب النفسي للنادي

جاءت جلسة كولر مع أبو الوفا، من أجل الاتفاق علي طريقة تحضير اللاعبين نفسيًا لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمس أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة.

وبات من المنتظر أن يتواجد طبيب الأهلي النفسي في أجزاء من محاضرات الجهاز الفني مع اللاعبين من أجل تجهيز الجميع لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد خسارته أمس أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي الجمعة المقبل لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية أمام الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، في نصف نهائي البطولة.

وفاز فريق فلومينينسي البرازيلي على نظيره الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

