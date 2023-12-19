تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا في الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الذي سيخوص مواجهة ساجرادا الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا

يلتقى الزمالك مع الفريق الأنجولي، مساء، غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ4 من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا



فى حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثي- محمد عبدالغني- محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي- يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى «زيزو»- سيف الجزيرى – شيكابالا.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد ساجرادا الأنجولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.