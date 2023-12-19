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أحمد جودة - القاهرة -

وفي الدور نصف النهائي من بطولة العالم للأندية، سيوجه بطل آسيا الياباني أوراوا الياباني، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المضيئة)". وأقيمت بطولة كأس العالم، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة سبعة منتخبات.

موعد مباراة أوراوا الياباني ومانشسترسيتي اليوم

وتقام مباراة أوراوا ضد مانشستر سيتي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

اتفرج الآن مجانًا.. على مباراة مانسستر سيتي vsأوراوا الياباني في البث مباشر

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني

شاهد بث مباشر اليوم | مانشستر سيتي vs أوراوا الياباني. يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني مباشرة على قناة SSC الرياضية التي تمتلك حقوق بث جميع مباريات كأس العالم للأندية ويمكن تحميلها على القمر الصناعي المناسب..

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني

يوجد 3 قنوات هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراةمانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية، بخلاف قناة SSC السعودية، وهي:

1- قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

2- قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

3- قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

اتفرج الآن مجانًا.. على مباراة مانسستر سيتي vsأوراوا الياباني في البث مباشر

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

سيعلق على مباراة مانشستر سيتي وأوراوا مساء اليوم، المعلق رؤوف خليف وفارس عوض.

شاهد الآن.. البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وأوراوا من خلال الرابط

تقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعها خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية

رابط البث المابشر لمباراة مانشستر سيتي وأوراوا من هنا سيتم تفعيل البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها مباشرة دون تقطيع).

تاريح فريق مانستتر سيتي في كأس العالم للأندية

وتعتبر المشاركة الأولى لفريق مانشستر سيتي في تاريخه بـ كأس العالم للأندية، حيث توج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في النسخة الماضية والذي جاء على حساب إنتر ميلان الإيطالي في النهائي، وتسعى كتيبة المدرب بيب جوارديولا للفوز وخطف تذكرة العبور للمباراة النهائية وتوجيه تحذير للمنافسين، بصفته المرشح الأبرز لحصد اللقب، حيث تنص لوائح فيفا على أن يبدأ بطل أوروبا منافسات المونديال من الدور نصف النهائي مع بطل أمريكا الجنوبية.

يسعى فريق المدرب بيب جوارديولا للفوز ليحصل على تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية وأصدر تحذيرًا للحاضرين لأنه المرشح الواعد للفوز باللقب حيث ينص الفيفا على أن أبطال أوروبا سيبدأون مباريات كأس العالم من الدور نصف النهائي. تبدأ المباراة ضد أبطال أمريكا الجنوبية.

واعتمد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على مشاركة العديد من النجوم مثل جوليان ألفاريز وجاك جريليش وبرناردو سيلفا ورودري في هذه المباراة، والنجم الأول للفريق، وتحوم الشكوك حول مشاركة الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، رغم أنه كذلك. في الملعب، ويتواجد البلجيكي كيفين دي بروين في التشكيلة.

تاريخ فريق أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

من ناحية أخرى، تغلب فريق أوراوا الياباني، بطل دوري أبطال آسيا الأخير، على فريق الهلال السعودي للمرة الثالثة بعد مشاركته في دوري أبطال آسيا عام 2007 وحصوله على الميدالية البرونزية. وكانت المرة الثانية في عام 2017.

فاز فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني على نادي ليون المكسيكي 1-0 في ربع النهائي وتأهل بنجاح إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية. عبدالله فيصل أرينا موعد ناري مع مانشستر سيتي.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد أوراوا الياباني، حيث يُدير محمد الهويش مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان، ويتواجد النيوزيلندي كامبل كيرك ك أو انا كحكم رابع.

الفائز من مباراة اليوم سيتأهل إلى نهائي البطولة الذي سيقام الجمعة 22 ديسمبر في تمام الثامنة مساءً، أما الخاسر فسيلعب على المركز الثالث والرابع يوم 22 ديسمبر