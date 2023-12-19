نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة المونديال.. جاسوس مانشستر سيتي وتناقض كولر وتغيير موقع جماهير الأهلي وسط الصدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ليلة حزينة عاشتها بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية، بعد الخسارة من فلومنينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في بطولة كأس العالم للأندية.

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" على مدار مونديال الأندية عدد كبير من الخدمات الصحفية الرقمية أبرزها (صباح المونديال - ساندوتش المونديال - كاميرا المونديال - الاستديو التحليلي) وغيرها، لتقديم تغطية متكاملة لمباريات البطولة المهمة على أرض المملكة العربية السعودية.

وينقل لنا موفد "دوت الخليج الرياضي" بمونديال الأندية 2023 بالسعودية، رسالة المونديال في نقاط موجزة، وإليكم فيما يلي:-

مشاهد مختلفة بين الحزن والإحباط قبل وبعد وأثناء المبارة يرصدها دوت الخليج الرياضي.

1: على عكس مباراة اتحاد جدة تواجدت جماهير الأهلي في مدرجات التالتة يمين بينما تواجد جمهور الفريق المنافس في التالتة شمال.

2: تواجدت جماهير فلومنيسني في المدرجات بإعداد معقولة واشعات المدرجات بهتافات قوية للاعبي فريقها قبل بداية المباراة.

3: حرص طاقم التحليل لفريق مانشستر سيتي علي حضور المباراة من المدرجات لمتابعة أداء الفريقين وتقديم تقرير فني شامل للمدير الفني بيب جوارديولا.

٤: كولر كان يستعجل دائما حامل الكرات أثناء الشوط الأول لرغبته في تسجيل هدف مبكر.

٥: توجه حسين الشحات إلى الجمهور أثناء لعب أحد الركلات الركنيه في الشوط الأول وطالبهم بالتشجيع المستمر وعدم التوقف عند التشجيع.

٦: دكة بدلاء النادي الأهلي قامت بتشجيع اللاعبين بعد تسجيل فلومنيسني هدفه الأول.

٧: بعد المباراة غادر اللاعبين الملعب في حالة حزن شديدة.

٨: حضر كولر المؤتمر الصحفي وكان بصحبته جمال جبر مدير إدارة الإعلام وسمير عدلي.

٩: كولر ظهر حزينا للغاية وتصريحاته متناقضة، حيث أكد أن مشاركة اكرم توفيق لايجادته الدفاع في وسط الملعب واللعب مان تو مان في حين أن الفريق كان يهاجم من أول دقيقه.

١٠: مدرب الفريق البرازيلي أكد أن سوء أرضية الملعب منح الأهلي السيطرة في الشوط الأول، لكن خبرات لاعبي نجحت في تعديل السيطرة وتسجيل هدفين.