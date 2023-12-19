الشناوي يدخل دائرة اهتمامات نادي سعودي

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أحمد جودة - القاهرة - وضع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن دائرة اهتمام نادي ضمك السعودي، ودخل النادي في بدأ مفاوضاته مع حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

ووضع نادي ضمك رغبته الشديدة في التعاقد مع حارس مرمى الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد المستوى الذي ظهر به الشناوي خلال الفترة الأخيرة.



وصرحت صحيفة اليوم السعودية أن نادي ضمك وضع محمد الشناوي ضمن اهتماماته، وبدأ مفاوضاته بالفعل مع الشناوي لتدعيم مركز حراسة المرمى.



وكشفت الصحيفة السعودية أن الشناوي وضع الأمر بالكامل في ملف انتقاله إلى ضمك في يد مجلس إدارة النادي الأهلي، لمعرفته الموافقة على رحيله من عدمه.