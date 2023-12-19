نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يخسر على ملعبه أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، فوزًا مهمًا على نظيره فريق بيراميدز، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق صن داونز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحداث مباراة بيراميدز أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

سجل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة نادي صن داونز اللاعب تيبوهو موكوينا في الدقيقة 17 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من لوكاس كوستا.

وبهذا الفوز، ارتقع رصيد صن داونز عند النقطة السابعة يحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين يظل بيراميدز في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.