نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص مباراة بيراميدز وصنداونز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، على نظيره فريق بيراميدز، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق صن داونز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

سجل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة نادي صن داونز اللاعب تيبوهو موكوينا في الدقيقة 17 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من لوكاس كوستا.

وبهذا الفوز، ارتقع رصيد صن داونز عند النقطة السابعة يحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين يظل بيراميدز في المركز الرابع والأخير برصيد أربع نقاط.