نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا يستقر على ضم مهند لاشين للمنتخب في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على ضم مهند لاشين لاعب وسط نادي بيراميدز لمعسكر الفراعنة في الشهر المقبل وقبل خوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وتواجد المدير الفني البرتغالي في مقصورة استاد الدفاع الجوي متابعا مباراة بيراميدز أمام صن داونز في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكشف فيتوريا للمقربين خلال متابعته اللقاء عن إعجابه الشديد بأداء مهند لاشين خلال المباراة وتقديمه للقاء قوي للغاية بدنيا وفنيا، ومؤكدا على ضمه للقائمة التي تشارك في كأس إفريقيا حيث سيكون خير تعويض للفريق بعد إصابة محمد النني لاعب وسط أرسنال وغيابه المحتمل عن كأس الأمم، بجانب إعلان طارق حامد لاعب ضمك السعودي اعتزاله اللعب الدولي.