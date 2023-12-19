نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على عقوبة الأهلي بعد الاعتذار من كأس رابطة الأندية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالاعتذار عن المشاركة في كأس رابطة الأندية المصرية بالموسم الحالي.

ويأتي هذا القرار بسبب ضغط المباريات والإجهاد العضلي التي يعاني منه اللاعبين خلال الفترة الحالية نتيجة للمشاركة في البطولات المختلفه.

وطبقًا اللائحة انسحاب النادي الأهلي من كأس رابطة الأندية قبل إجراء قرعة البطولة سيتم تغريم النادي الأهلي مليون جنيه من مشاركته في بطولة الدوري للموسم الحالي.

ولم يتم تحديد موعد قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة حتي الأن من جانب رابطة الأندية المصرية.

موعد انطلاق مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

تنطلق بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في شهر يناير من العام القادم في التوقف الدولي الخاص بمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

القناة الناقلة لمباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

تنقل مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات كأس رابطة الأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

