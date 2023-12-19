تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، في ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة الثامنة بتوقيت تونس.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: ديساسي – بدياشيلي – تياجو سيلفا – كولويل.

خط الوسط: كاسيدو – كاسيدو، جالاجير.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون – كول بالمير – رحيم سترلينج.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.