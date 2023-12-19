أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يواجه دجله في لقاء مصيري

يستضيف غزل المحلة بقيادة "حسام عبدالعال" نظيره وادي دجله في الخامسة مساءً "الأربعاء" باستاد غزل المحلة ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري المحترفين في مواجهة مثيرة يبحث فيها زعيم الفلاحين كسر سلسلة التعادلات ومصالحة جماهيره وضمان الاستمرار في المنافسة على صدارة جدول الترتيب، فيما يبحث وادي دجله أستعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام حرس الحدود في أخر اللقاءات والعودة للدخول في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

يدخل غزل المحلة اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد (22) نقطة جمعهم من الفوز في (6) مباريات على أبو قير للأسمدة والاتصالات (2-0) والقناة ولاڤيينا والمقاصة (2-1) وجمهورية شبين (1-0) وتعادل الفريق في (4) مباريات أمام راية وطنطا (0-0) ومكادي وحرس الحدود (1-1) وتلقى الفريق المحلاوي هزيمتين أمام أسوان (0-2) وبترول أسيوط (1-0)، أحرز الفريق (13) هدف واستقبلت شباكه (8) أهداف.

فيما يدخل وادي دجله اللقاء وهو في المركز السادس برصيد (21) نقطة جمعهم من الفوز في (5) مباريات على مصر المقاصة وبروكسي والنجوم (2-1) والنصر للتعدين (3-0) ودكرنس (3-1)، وتعادل الفريق الدجلاوي في (6) مباريات أمام راية الرياضي وبتروجيت وأبو قير للأسمدة (1-1) وطنطا والسكة الحديد وجمهورية شبين (0-0) وتلقى الفريق هزيمة واحدة أمام حرس الحدود (1-2)، أحرز الفريق (16) هدف واستقبلت شباكه (9) أهداف.