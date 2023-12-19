نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو هدف برناردو سيلفا في مرمي أوراوا بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل برناردو سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هدف المان سيتي الثالث في شباك أوراوا في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء هدف النجم البرتغالي في الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليتقدم المان سيتي على أوراوا بثلاثية دون رد حتى الآن.

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة المباراة من خلال مجموعة قنوات السعودية الرياضية ssc sports، الحاصلة على حقوق بث المباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة SSC Sports على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

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