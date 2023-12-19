نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زمالك 2008 يفوز على المصري البورسعيدي برباعية في بطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح لاعبي فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008، في تحقيق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في إطار المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الجمهورية.



ولجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية وفقًا للائحة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وسجل هدف الزمالك في الوقت الأصلي، عبد الرحمن محمد.



بينما سجل للزمالك في ضربات الجزاء الترجيحية كل من: محمد حمد، محمد هشام، محمد عبد الونيس، معاذ محمد.



وحرص محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، ونائبه حسين عبد اللطيف، وجمال حمزة المدير الفني للقطاع، ونائبه حازم إمام، وشكري حسن المدير الإداري، على حضور المباراة لمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.



ويقود فريق الزمالك 2008 كل من: محمد عمر مديرًا فنيًا، أحمد السيد مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، مهند ياسر إداريًا، ماهر محمد أخصائيًا للإصابات والتأهيل، أدهم سيد مسؤول المهمات.