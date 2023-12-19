نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من جوارديولا عقب تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على تأهل فريقه إلى الدور النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي، عقب الفوز على نظيره فريق أوراوا الياباني.

حيث تمكن فريق مانشستر سيتي، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره أوراوا ريدز الياباني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

جوارديولا يطلق تصريحات قوية بشأن مباراة أوراوا

وأكد بيب جوارديولا، في تصريحات له عبر قناة «SSC Sport» السعودية: «توقعنا اللعب السريع في مباراة اليوم، تحلينا بالصبر أمام أوراوا الياباني، وكنا نحاول طوال الوقت أن نزيد من قوتنا الهجومية وفرض السيطرة على الفريق الياباني وها نحن في النهائي».

وتابع: «نستمتع بتلك الأيام في السعودية، وسنحاول التتويج بكأس العالم للأندية أمام فلومينينسي البرازيلي، حتى ننهي منافسات الموسم بأفضل طريقة ممكنة».

وأشار: "نشارك للمرة الأولى في كأس العالم للأندية وهي البطولة الوحيدة التي لم يحصل عليها فريق مانشستر سيتي، ونحن في الطريق الصحيح".

ثم اختتم جوارديولا: "أشعر بالسعادة بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية، ونود التتويج بالمونديال في الموسم الحالي لأول مرة في تاريخنا".