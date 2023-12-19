سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية
تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية عقب فوزه على أوروا رد دايموندز الياباني 3 – صفر يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي من البطولة.
وسجل ماريوس هوبيرتون لاعب أوروا ريدز هدف تقدم مانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 52، وبعد 7 دقائق سجل برناردو سيلفا الهدف الثالث لمانشستر سيتي.
وسيواجه سيتي فريق فلومينينسي البرازيلي في النهائي بعدما تجاوز الأخير الأهلي المصري بهدفين دون رد الاثنين ضمن منافسات الدور قبل النهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.