سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية

سيتي إلى نهائي كأس العالم للأنديةتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية عقب فوزه على أوروا رد دايموندز الياباني 3 – صفر يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجل ماريوس هوبيرتون لاعب أوروا ريدز هدف تقدم مانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 52، وبعد 7 دقائق سجل برناردو سيلفا الهدف الثالث لمانشستر سيتي.

وسيواجه سيتي فريق فلومينينسي البرازيلي في النهائي بعدما تجاوز الأخير الأهلي المصري بهدفين دون رد الاثنين ضمن منافسات الدور قبل النهائي.